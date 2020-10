Radevormwald : Volkstrauertag mit Gedenken am Ehrenmal

Das Ehrenmal am Kollenberg wird Ort des Gedenkens am Volkstrauertag sein. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Die ursprünglich vorgesehene Veranstaltung im Bürgerhaus muss wegen der Corona-Pandemie entfallen. Stattdessen lädt der Bürgermeister zum stillen Gedenken am Ehrenmal Kollenberg ein.

Wegen der aktuellen Entwicklung der Corona-Fallzahlen sieht die Stadt Radevormwald jedoch von einer Veranstaltung im Bürgerhaus ab. Bürgermeister Johannes Mans lädt stattdessen zu einem stillen Gedenken direkt an das Ehrenmal im Kollenberg an der Telegrafenstraße ein. Beginn ist am Sonntag, 15. November, um 11.30 Uhr am Ehrenmal Kollenberg. Auf eine musikalische Untermalung der Gedenkstunde wird verzichtet.