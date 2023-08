Wohnen in Radevormwald Gebrauchte Einfamilienhäuser um 16 Prozent günstiger

Ein gebrauchtes Einfamilienhaus wurde demnach in Radevormwald im ersten Halbjahr 2023 für 468.900 Euro angeboten – ein Minus von 16 Prozent. Der Durchschnittspreis im Bergischen Land liegt bei 485.000 Euro (minus drei Prozent). Für Reihenhäuser und Doppelhaushälften werden in der Stadt auf der Höhe 392.500 Euro verlangt. Der Quadratmeterpreis für eine gebrauchte Eigentumswohnung beträgt im Schnitt 1575 Euro, was einem Rückgang von elf Prozent entspricht.