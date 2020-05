Corona-Lockerungen : Gastronomen froh: „Es geht wieder los“

Marija und Michael Klacik von der Gaststätte „Am Matt“ in der Radevormwalder Innenstadt. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Radevormwald Ab Montag dürfen Gaststätten auch in Radevormwald wieder öffnen. Die Inhaber sind erleichtert, machen sich allerdings Gedanken über das Hygiene-Konzept. Dazu sollen die Details noch in den nächsten Tagen verkündet werden.

Mit großer Spannung haben am Mittwoch die Gastronomen in Radevormwald die Pressekonferenz der Kanzlerin und der Ministerpräsidenten verfolgt – und auf das erlösende Wort gewartet, dass einen Termin für die Wiedereröffnung der Restaurants und Gaststätten in Aussicht stellt.

Auch Horst Schmitz hatte sich die Pressekonferenz angeschaut. Der Inhaber des Restaurants „Uelfetal“ ist natürlich froh, dass er bald wieder seinen gewohnten Geschäften als Gastronom nachgehen kann. Er wundert sich aber, dass es jetzt so schnell geht, wo die Branche doch lange auf ein Signal gewartet habe. „Jetzt müssen wir schauen, wie die Auflagen sind“, erklärt er. Etwas mehr Details hätte er sich schon gewünscht. Direkt am Montag werde er daher voraussichtlich nicht öffnen, erklärt er.

Info Branche erlebt hohe Umsatzeinbußen Krisenfolgen Nach Einschätzung des Hotel- und Gaststättenverbandes in NRW erlebt das Gastgewerbe derzeit die schlimmste Zeit seit Ende des Krieges. Die Gaststätten und Hotels seien mit als erste geschlossen und dürften mit als letzte wieder öffnen. Die Kurzarbeiter-Quote in Nordrhein-Westfalen liege bei rund 98 Prozent, teilt der Verband mit. Die Umsatzeinbußen auf ähnlich hohem Niveau.

Wie viele andere gastronomische Betriebe hat Horst Schmitz während der Zwangspause durch die Corona-Krise auf einen Lieferdienst umgestellt. „Damit konnten wir zumindest teilweise die Verluste kompensieren“, sagt Schmitz. Auch die Notbetreuung der Kitas und Schulen hat er mitbeliefert.

Thorsten Hellwig, Pressesprecher des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) NRW, hatte unserer Redaktion bereits vorher erklärt: „Wir rechnen heute erst einmal nur mit einem Termin, über die weiteren Regularien und über die Frage, inwieweit es Hilfen für die Branche geben wird, darüber werden voraussichtlich erst in den kommenden Tagen nähere Informationen kommen.“ Michael Klacik von der Radevormwalder Traditions-Gaststätte „Am Matt“ hatte am Mittwoch ebenfalls auf die Verkündung des Termins gewartet, den NRW-Ministerpräsident Armin Laschet erst am späten Nachmittag verkündete. „Wir sind auf jeden Fall erleichtert, dass es wieder los geht“, sagt Klacik, dessen Mutter Marija die Gaststätte am Radevormwalder Markt seit 2005 führt. „Aber Euphorie pur empfinde ich nicht, denn jetzt müssen wir erst einmal auf die Bedingungen des Hygiene-Konzeptes warten.“ Dennoch haben die Klacis vor, bereits ab Montag wieder zu öffnen.

Beim Hotel- und Gaststättenverband fordert man derweil ein Finanzpaket, um Gastronomen, die in wirtschaftliche Not geraten sind, helfen zu können. „Abstandsregelungen, zusätzliche Hygienemaßnahmen und geändertes Gästeverhalten bei geringerer Kaufkraft wegen höherer Arbeitslosigkeit und Kurzarbeitergeld werden zu perspektivischen Umsatzausfällen zwischen 50 und 80 Prozent führen bei gleichzeitig steigenden Kosten“, erklärt Bernd Niemeier, der Präsident der Dehoga NRW in einer aktuellen Pressemitteilung. „Viele Betriebe werden sich wegen der Einschränkungen überlegen müssen, ob sie überhaupt wieder öffnen sollen.“