Tierwelt in Radevormwald : Gefährdeter Gartenschläfer lebt in Radevormwald

Gefährdeter Gartenschläfer lebt in Radevormwald

Tierwelt in Radevormwald

Radevormwald Im Rahmen eines preisgekrönten Naturschutzprojektes wurde der Gartenschläfer auch in der Bergstadt nachgewiesen. Die Bestände des kleinen Verwandten des Siebenschläfers sind in kurzer Zeit vielerorts dramatisch zurückgegangen.

Beim Wort Gartenschläfer denkt mancher vielleicht zuerst an einen Gartenfreund, der im Liegestuhl eingeschlummert ist. Der Gartenschläfer ist jedoch ein selten gewordenes Säugetier aus der Familie der Bilche, die auch als Schlafmäuse bezeichnet werden.

„Der Gartenschläfer ist ein kleiner Verwandter des Siebenschläfers, dessen Bestände in kurzer Zeit vielerorts dramatisch zurückgegangen sind. Warum, ist bislang noch unklar“, teilt nun der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) mit. Deshalb haben sich Naturschutz und Forschung auf Spurensuche begeben. Gefördert wird das Projekt im Bundesprogramm Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesumweltministeriums.

Im Rahmen dieses Projekts sind aus NRW in den vergangenen Jahren viele Hinweise auf ein Vorkommen des gefährdeten Tierchens eingegangen. Und da zeigte sich: Auch in Radevormwald leben noch Gartenschläfer. Auch aus Oberhausen, Grevenbroich, Finnentrop und Borbeck kamen Meldungen von Naturfreunden, die ihn gesehen und auf der „Meldestelle Gartenschläfer“ unter www.gartenschlaefer.de eingegeben hatten. Der Schwerpunkt der Population in NRW liegt eigentlich im Raum Köln-Bonn.