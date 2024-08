Radevormwald als Sportstadt Fußballerinnen bereiten sich auf Saison vor

Kürzlich, verrät Dennis Blaschke, Betriebsleiter des Sport + Seminarcenters (SSC) Radevormwald, beherbergte er am Kollenberg die französische U18-Handball-Damenmannschaft. In dieser Woche hat sich erstmals die frisch in die Bundesliga aufgestiegene erste Damenmannschaft des VfL Bochum im SSC einquartiert. In der kommenden Saison werden die Kickerinnen aus dem Ruhrpott, unter Trainerin Kyra Malinowski, erstmals in der zweiten Bundesliga spielen. Und darauf will sie ihre Spielerinnen mit einem kurzen Trainingslager in Radevormwald vorbereiten.