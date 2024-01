Volkshochschule Oberberg Europa ist 2024 ein Schwerpunktthema

„Das Thema Europa wird den Menschen im Oberbergischen Kreis in diesem Jahr häufiger begegnen – beispielsweise bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland oder aber bei der Europawahl“, berichtet Michael Beiderwellen, Leiter der VHS Oberberg. Ziel der VHS sei es, die Vielfalt Europas in Form von Küche, Kunst, Kultur und Sprache für die Menschen in Oberberg auch vor Ort erlebbar zu machen. Mit den neuen Kursen lade die VHS dazu ein, mehr aus diesen Bereichen zu entdecken, sich inspirieren zu lassen und miteinander voneinander zu lernen.



Europäisch inspirierte Kurse: Schlemmerfreude, Spannung und Sprachen Ein paar Highlights sind die kulinarische Erkundung Europas („Sizilianische Küche“, „Mediterrane Vorspeisen, Snacks und Fingerfood für Gäste“) oder aber Sprachen mit Spannung entdecken - im Kurs „Armor y Muerte – Spanische Krimis“, der die Teilnehmer in die packende Handlung einbezieht. Kompakt-Sprachkurse für den Urlaub oder die Fußballeuropameisterschaft (Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch) runden das Europa-Angebot ab.



Regionale Kurse: StreetArt, Stretchilates und Selbstvorsorge Darüber hinaus gibt es aber auch viele neue regionale Kurse - zum Entspannen und Reflektieren (Wandercoaching, Stretchilates, Wand-Pilates), zur persönlichen Weiterentwicklung (Künstliche Intelligenz wie ChatGPT anwenden, Leben ohne Zigarette, Resilienz – passende Haltung in stürmischen Zeiten), zur Vorsorge (Vorsorgevollmacht & Patientenverfügung) und zum kulturellen und kreativen Erleben (StreetArt-Fahrradtour, DIY Holz-Osterdeko mit dem Lasercutter).



Drei Informationsquellen: Highlights, Kurse vor Ort und Gesamtprogramm Die Menschen im Oberbergischen Kreis haben die Möglichkeit, sich über drei Kanäle über das VHS-Programm zu informieren. Im VHS-Magazin finden sie die Kurs-Highlights und neue Themen. Das Heft liegt seit dem 15. Januar in den Rathäusern und vielen weiteren Auslagestellen im Oberbergischen Kreis aus. In zwölf unterschiedlichen VHS-Abteilungsflyern finden Interessierte das VHS-Programm in der jeweiligen Kommune. Dieses ist ebenfalls verfügbar in den Rathäusern der Kommune.