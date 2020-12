Corona-Impfung : Für Rader wird der Weg zur Impfung weit

Das Impfzentrum den Kreis entsteht in Gummersbach – mindestens 50 Minuten Fahrt von Radevormwald. Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Radevormwald Obwohl auch in Remscheid und Ennepetal Impfzentren entstehen, werden die meisten Bürger in die Kreistadt fahren müssen. Für jene, die nicht mobil sind, dürfte es allerdings Lösungen geben.

Eigentlich ist es eine gute Nachricht: Im Oberbergischen Kreis ist ein Standort für das künftige Corona-Impfzentrum gefunden worden. Die schlechte Nachricht: Für die Einwohner von Radevormwald wird es eine lange Anreise werden. Die Kreisverwaltung hatte vor einigen Tagen mitgeteilt, dass die Impfungen im ehemaligen Karstadt des Gebäudekomplexes „Bergischer Hof“ an der Kaiserstraße 35 in Gummersbach stattfinden.

Rund 50 Minuten fährt man von Radevormwald in die Kreisstadt, und auch dann nur, wenn man zugig durchkommt. Weitaus näher wäre für die Einwohner der Bergstadt das Impfzentrum im benachbarten Remscheid, die Sporthalle West. Und auch das Impfzentrum des benachbarten Ennepe-Ruhr-Kreises liegt recht nahe – es soll im ehemaligen Aldi-Markt an der Kölner Straße in Ennepetal aufgeschlagen werden, das wäre von Radevormwald nur eine Fahrt von etwa 20 Minuten. Für den ebenfalls benachbarten Märkischen Kreis ist noch keine Entscheidung über den Impf-Standort gefallen.

Info Infizierter Mann aus Radevormwald stirbt Todesfall Das Kreisgesundheitsamt hat am Donnerstag mitgeteilt, dass ein 70-jähriger Mann aus Radevormwald, der mit dem Virus SARS CoV-2 infiziert war, verstorben ist. Landrat Jochen Hagt spricht den Angehörigen sein Mitgefühl aus. In Radevormwald waren nach Stand am Donnerstag 75 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet, das bedeutet einen erneuten Anstieg. Kreisweit wurden 114 neue Infektionen registriert, die Zahl der positiv Getesteten liegt in Oberberg nun bei 772 Personen, in Quarantäne befinden sich aktuell 2489 Menschen.

Da stellt sich die Frage, ob es für die Rader wegen dieser Nähe zu anderen Zentren nicht eine Sondererlaubnis geben könnte, nach Remscheid oder Ennepetal zu fahren. Ob dies tatsächlich möglich wäre, dazu können allerdings derzeit weder die Stadtverwaltung noch die Kreisverwaltung etwas sagen. Wolfgang Scholl, Leiter der Stabsstelle im Radevormwalder Rathaus, kündigt jedoch an, dass die drei Stadtoberhaupter der drei Städte im Nordkreis – Johannes Mans, Dietmar Persian (Hückeswagen) und Anne Loth (Wipperfürth) zu diesem Thema Anfang der kommenden Wochen noch einmal „die Köpfe zusammenstecken werden“.

Jessica Schöler, beim Oberbergischen Kreis für die Kommunikation in der Corona-Pandemie zuständig, weist daraufhin, dass nach der Entscheidung des Landes pro Kreis ein zentrales Impfzentrum entstehen soll. „Und Gummersbach ist nun einmal in der Mitte des Kreisgebietes“, betont sie. Tatsächlich ist es für beispielsweise die Bürger von Morsbach aus ihrer südlichen Perspektive nicht weniger weit in die Kreisstadt als von den „Nordlichtern“ in Rade aus.

Doch was ist mit Menschen, die sich nicht so einfach ins Auto oder den Bus setzen können, zum Beispiel Senioren oder Schwerkranke? Hier sollen mobile Impfmöglichkeiten einsetzbar sein, erläutert Jessica Schöler. Und sie weist darauf hin, dass man bei der Organisation der Impfungen noch ganz am Anfang sei – die Masse der Bevölkerung muss sich ohnehin noch einige Zeit gedulden, denn bestimmte Gruppen sollen Vorrang haben. Wer zuerst die Impfdosis bekommen wird, darüber wird derzeit in den oberen politischen Rängen noch beraten, doch gelten Risikogruppen wie Senioren und das Personal in Arztpraxen und Krankenhäusern als aussichtsreiche Kandidaten.

Wolf-Rainer Winterhagen, in der vergangenen Ratsperiode Vorsitzender des Seniorenbeirates, geht davon aus, dass es für Menschen, die nicht mobil sind, eine Lösung geben wird. „Das ganze Vorhaben steht ja noch am Anfang“, erklärt er. Für die Seniorenheime werde es sicherlich mobile Impfmöglichkeiten geben, und auch für Menschen mit Pflegestufe erwartet Winterhagen, dass diese zur Impfung aufgesucht werden. „Wer als Senior allerdings noch fit ist, der wird sicher nach Gummersbach fahren müssen“, meint er. Der Seniorenbeirat wird sich in seiner Sitzung am 17. Dezember neu konstituieren, im neuen Jahr wollen die Mitglieder sich dann verstärkt mit dem Thema Corona-Impfung beschäftigen.