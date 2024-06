Sana Krankenhaus Radevormwald Krankenhausplanung – SPD: „ein herber Rückschlag“

Wie auch schon Bürgermeister Johannes Mans in einem Offenen Brief an den Sana-Vorstand mitgeteilt hat, sieht Wolf insbesondere ein Problem für die Bürger. „Sollte die Krankenhausplanung so umgesetzt werden, wird das vor allem die Menschen in Radevormwald und im ländlichen Raum treffen. Eine vollständige medizinische Versorgung muss gewährleistet sein“, fordert Wolf. Das Aushängeschild der Klinik abzuschneiden, halte er für ein problematisches Signal und einen Schritt in die falsche Richtung.