Nachwuchs will Politik in Radevormwald mitgestalten Für Jugendbeirat ist der Weg nun frei

Doch das Anliegen von Leander Teichert und Ede-Mert Karagöz ist ebenso berechtigt. „Wir wollen einen Jugendbeirat, damit die Jugendlichen in der Stadt sich nicht erst parteipolitisch engagieren müssen, um lokalpolitisch aktiv sein zu können“, sprach etwa der 15-jährige Karagöz mit Verve vor den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses. Beide haben am Arbeitskreis Jugendbeirat mitgewirkt und wissen, dass das Interesse der Jugendlichen an ein solches Gremium groß ist. Umfragen an allen drei weiterführenden Schulen der Stadt hätten ergeben, dass mehr als 90 Prozent der Befragten bereit wären, den Jugendbeirat zu unterstützen. 50 bis 60 Jugendliche würden sich sogar als Kandidaten aufstellen lassen. „Wir wollen ein Pendant zum Seniorenbeirat in der Stadt sein und mit dem Jugendbeirat die Jugend in politische Prozesse integrieren“, sagte Karagöz.