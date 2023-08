Reiterhof in Radevormwald Wie der Traum von eigener Pferdezucht wahr wurde

Mit Shagya-Hengst Occident, dem ersten, der auf dem Hof der Familie Feuerpeil in der Ortschaft Im Holte geboren wurde, begann 1998 die Erfolgsgeschichte eines jungen Zuchtbetriebs. „Er war ein ganz besonderes Pferd“, erinnert sich Ute Feuerpeil (64) mit Wehmut und Liebe, an eines der ersten Fohlen, denen sie zur Welt half und der ihr in seinem Leben als mehrfach gekrönter Champion und Zuchthengst so viel Erfolge beschert hat.