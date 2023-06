Digitalisierung an den Schulen Für alle Schüler und Lehrer in Radevormwald gibt es iPads

Unterricht an der Kreidetafel kann sich Sandra Pahl nicht mehr vorstellen. Die Leiterin der Sekundarschule ist über die topmoderne Ausstattung ihrer Schule sehr froh. So gehören iPads längst zum Schulalltag. Die kleinen Tabletcomputer haben auch an allen anderen Schulen Einzug gehalten oder werden es bis zum Ende der Sommerferien tun. Am Mittwoch hatte die Stadt exemplarisch in die Sekundarschule geladen, um zu verkünden, dass alle Schüler und alle Lehrer in Radevormwald über ein eigenes iPad verfügen. Ein Kraftakt für Politik, Verwaltung und Schulen. Auch in finanzieller Hinsicht. Etwa eine Millionen Euro kostete der wichtige Fortschritt in Sachen Digitalisierung. Mehr als 2000 Geräte sind bald im Einsatz. Jetzt liegt es an den Schulen, wie sie die Geräte in den Unterricht einbinden.