Radevormwald erhält Geld vom Land : Fünfstellige Summe fürs Jugendamt

Radevormwald FDP-Politikerin Annette Pizzato begrüßt die Fördermittel des Landes. Es gibt 25.000 Euro. Das Geld kommt aus dem Landestopf „Kinderstark – NRW schafft Chancen“.

(s-g) 25.000 Euro für das Jugendamt in Radevormwald – diese gute Nachricht hat Annette Pizzato, die Fraktionsvorsitzende der Liberalen in der Bergstadt, nun weitergegeben. Dabei bezieht sie sich auf eine Information des FDP-Landtagsabgeordneten Jörn Freynick. Dieser teilt mit: „Auf Antrag können die Jugendämter im Oberbergischen Kreis in diesem Jahr bis zu 163.728 Euro für die Stärkung von Präventionsketten erhalten.“ Die FDP halte Wort und setze sich für beste Chancen für alle Kinder ein, so der Politiker. „Für die Akteure hier vor Ort ist das Programm eine große Unterstützung ihrer Arbeit.“