Anerkennung durch den Bürgermeister Fünf Radevormwalder unter den Ausbildungsbesten

Das hat auch Lenya Moritz festgestellt, die sich nach ihrem Abitur am Theodor-Heuss-Gymnasium nie für ein technisches Studium entschieden hätte. Auch sie absolvierte nun bei Pflitsch ihre Ausbildung als Industriekauffrau als Jahrgangsbeste und wird nun, in Absprache mit ihrem Arbeitgeber, Wirtschaftsingenieurwesen studieren. Sie habe in der Ausbildung ihr Interesse für Technik entdeckt. Dem Hückeswagener Unternehmen bleibt sie als Werkstudentin erhalten und, so die Hoffnung ihres Ausbildungsleiters Andreas Holz, auch darüber hinaus. Denn vor dem Hintergrund eines akuten Fachkräftemangels, legt auch die Firma Pflitsch viel Wert auf eine gute Ausbildung und Förderung ihrer jungen Mitarbeiter, um diese auch langfristig zu halten.