Kleinste Kita von Radevormwald : Frühlingsbasar lockt viele Besucher

Kita-Leiterin Dorit Hedderich und Erzieherin Manuela Hölschmidt empfingen die Besucher zum Basar. Foto: Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald Die Elterninitiative „Im Springel“ lud bei sonnigen Wetter ein. Mit gerade einmal 20 Plätzen ist die Einrichtung die kleinste ihrer Art in der Bergstadt.

Die Sonne strahlt, die Vögel zwitschern, und fröhliches Kinderlachen schallt über den großzügigen Garten mit Sandplatz und Spielburg, gut geschützt durch einen grünen Wall aus Laubbäumen, der die Einrichtung von der Hauptstraße abschirmt. Eltern und Großeltern, die bei Kaffee und Waffeln beieinanderstehen und sich vergnügt austauschen, wirken tiefenentspannt, schauen sich an den kleinen Basarständen der Kinder um. Niemand hetzt hinter seinem Nachwuchs her. Kein Kind nörgelt am Knie der Mutter.

Dieses Bild einer Idylle bot am Sonntagnachmittag der Frühlingsbasar des Elterninitiativ-Kindergartens „Im Springel“, die kleinste Kita der Stadt. Gerade einmal 20 Plätze bietet die kleine Einrichtung. Zwei hauptamtliche Erzieherinnen und eine Teilzeitkraft stemmen den Alltagsbetrieb. „Die Besonderheit unserer Einrichtung ist sicherlich die kleine Größe und dass es dadurch sehr familiär bei uns hergeht“, erklärt Manuela Hölschmidt. Darüber hinaus legen sie und Einrichtungsleiterin Dorit Hedderich Wert darauf, dass die Kinder viel Kontakt zu Natur und Handwerk bekommen: Regelmäßig geht die kleine Gruppe mit einem vollbepackten Bollerwagen auf Wanderungen in die heimischen Wälder, verbringt die Vormittage dort mit dem Sammeln von Naturmaterialien, um später in der Kita mit ihnen zu basteln. Sie spielen im Wald und frühstücken hinterher gemeinsam bei einem ordentlichen Picknick unter freiem Himmel. Lagerfeuer im hauseigenen Garten finden regelmäßig statt.

„Einen klassischen Wochenplan haben wir in unserer Einrichtung nicht. Aufgrund der Größe können wir relativ spontan auf die Wünsche der Kinder eingehen, und wenn jemand morgens kommt und fragt, ob wir Theater spielen, dann kümmern sich die einen darum, die Stuhlreihen aufzustellen, die anderen bedienen die Popcorn-Maschine und andere stellen das Ensemble zusammen“, skizziert Hölschmidt einen ganz normalen Tag in der Kita „Im Springel“.

Die kleinste Kita der Stadt wurde vor nunmehr 50 Jahren gegründet und ist seit jeher eingruppig aufgestellt. Als Elterninitiativ-Kindergarten müssen auch die Eltern hin und wieder mit anpacken. Neun Pflichtstunden pro Jahr stehen auf dem Programm, in denen Mütter und Väter beispielsweise bei der Gartenpflege helfen oder dabei, das Haus auf Vordermann zu bringen.

Auch dadurch entstehe eine engere Verbindung zur Einrichtung, wie sich auch am Sonntag zeigte. Denn nicht nur viele interessierten Eltern oder werdende Mütter, die ihr Kind gerne an dieser Kita anmelden wollen würden, schauten sich die Einrichtung an. Auch viele ehemalige Weggefährten nutzten den Frühlingsbasar, um in der alten Wirkungsstätte vorbeizuschauen.