Katholische Gemeinde in Radevormwald Prozession zieht am Fronleichnamstag

Die katholische Kirchengemeinde St. Marien und Josef kündigt die diesjährige Prozession zu Fronleichnam an. Am Donnerstag, 8. Juni, beginnen die Feierlichkeiten mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Marien, Bischof-Bornewasser-Straße. Im Anschluss, gegen 11.30 Uhr, wird dann die Prozession mit dem Eucharistischen Herrn in Gestalt des Brotes beginnen. Der Weg führt von der Kirche durch die Bischof-Bornewasser-Straße zur Kaiserstraße, dann zum Markt, weiter über die Kaiserstraße zur Telegrafenstraße und in Richtung des Kollenbergparks.