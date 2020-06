Kirchengemeinde in Radevormwald : Zu Fronleichnam gibt es diesmal keine Prozession

Die Corona-Pandemie zwingt die Kirchengemeinden zur Absage der Prozessionen an Fronleichnam. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Am Donnerstag feiert die Katholische Kirche das Fronleichnamsfest – und an diesem Tag ziehen üblicherweise farbenfrohe Prozessionen durch die Straßen. Doch die Corona-Pandemie zwingt die Kirchengemeinden auch in diesem Punkt zu Änderungen.

„Es wird zu Fronleichnam in der Gemeinde St. Marien keine Prozession geben“, erklärt Pfarrer Marc D. Klein. Das sei bedauerlich, denn die Prozession sei das Herzstück dieses Festes. „Es geht ja darum, nach draußen zu gehen und den Heiland in die Welt zu tragen“, erläutert der Geistliche den Sinn des Feiertages. Doch nach draußen gehen werden die Gläubigen an diesem Donnerstag nicht. „Das Ganze wird in der Pfarrkirche stattfinden“, berichtet Pastor Klein. „Wir feiern die Heilige Messe. Dann wird es eucharistische Aussetzung und Anbetung mit dem sakramentalen Segen geben.“

Nicht nur in kleineren Gemeinden, auch in der Domstadt Köln wird Fronleichnam in diesem Jahr ohne Prozession, Fahnen und Blumengebinde gefeiert. So wird die traditionelle Mülheimer „Gottestracht“ auch nicht stattfinden. Bei allem Bedauern gibt Pfarrer Marc D. Klein zu bedenken, dass die Prozession zu Fronleichnam in der Vergangenheit auch schon wegen anderer Gründe ausgefallen ist. „Wenn es stürmt und regnet, dann findet die Feier auch im Inneren statt.“