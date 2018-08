Friedhof in Remlingrade wird nicht geschlossen

Gemeinde stellt klar: Der Friedhof in Remlingrade bleibt erhalten

Das Tor des alten Friedhofs in Remlingrade bleibt auch künftig geöffnet. Foto: Sabine Knabe

Radevormwald Das Presbyterium widerspricht Behauptungen, nach denen die Anlage aufgegeben werden soll. Tatsächlich wird das Angebot an Bestattungsmöglichkeiten erweitert.

Seit einiger Zeit macht im Kirchdorf Remlingrade ein Gerücht die Runde: Der alte evangelische Friedhof der Ortschaft soll aufgegeben werden. Das Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde Remlingrade sieht sich nun veranlasst, solchen Behauptungen zu widersprechen. Das genaue Gegenteil sei der Fall: „Durch die veränderte Beerdigungskultur wird das Angebot der Bestattungsmöglichkeiten erweitert“, heißt es in einer Mitteilung der Kirchengemeinde.

Der in beschaulicher Lage am Wald gelegene Friedhof soll künftig auch folgende Begräbnisse ermöglichen: eine Urnengrabanlage für Paare und halbanonyme Rasenerd- und -urnenbestattungen. Die Trauerfeiern werden in der Dorfkirche Remlingrade stattfinden. Die Gemeinde ist derzeit dabei, einen neuen Infoflyer über den Friedhof zu erstellen, der gemeinsam mit dem neuen Gemeindebrief Anfang September verteilt werden soll.