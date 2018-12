Weihnachten: Friedenslicht ist in Rade angekommen

Radevormwald In der Bethlehemer Geburtskirche wurde es entzündet. Nun kam es über Wien und Altenberg in die Martini-Kirche.

Die kleine rote Öllampe brennt ganz ruhig. Dem Betrachter kann das Herz aufgehen, so schön und anmutig glänzt ihr Licht. „Das Anzünden einer Kerze am originalen Friedenslicht aus Betlehem war für mich ein sehr bewegender Moment“, erzählt Heinz Stracke. Diesen Augenblick möchte er im Herzen tragen und sich immer an ihn erinnern. „Unsere Kerze durften wir im Altenberger Dom entfachen“, erzählt er weiter. Eine Dauerkerze aus Öl, wie sie gern als Grablampen genutzt werden, hatte er hierzu eingesetzt. „Eine normale Kerze brennt ja nicht so lange“, sagt er. Dieses Licht sei aber eine Kostbarkeit. Zusammen mit Horst Kreckel ist er am Dienstag schon nach Altenberg gefahren, um sicherzustellen, dass das Licht auch Radevormwald erreicht. Im großen Dom stand bereits ein Teil der Krippe mit dem Erzengel und der heiligen Maria. Daneben brannte eine große Kerze. Die Frage, ob diese denn auch das richtige Friedenslicht aus Bethlehem sei, kam den beiden Männern auf. Sorgenvoll marschierte Heinz Stracke dann in die naheliegende Bücherei, um sich nach dem Friedenslicht zu erkundigen. „Wir sollten uns ja ganz sicher sein und nicht irgendeine Flamme entzünden“, so Heinz Stracke.