Freizeit-Center „life-ness“ in Radevormwald : Freude bei Halloween-Gewinnern

Glückliche Gewinner bei der Übergabe der Preise aus Halloween-Party: Maskottchen Nessy mit Kilian, Paula, und Pia. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Das Nessi-Kinderland war in Radevormwald eine der wenigen Anlaufstellen, an denen Mädchen und Jungen in diesem Jahr gemeinsam Halloween feiern konnten.

Das Nessi-Kinderland im Freizeit-Center „life-ness“ ist seit der Wiedereröffnung nach dem Lockdown sehr gut besucht. Obwohl das Spieleparadies Platz für 200 Gäste hat, haben sich die Verantwortlichen dafür entschieden, auf Nummer sicher zu gehen. Derzeit dürfen deswegen nur 100 Besucher gleichzeitig in das Kinderland. Marketing-Leiterin Marzena Weinlich findet es wichtig, den Kindern und ihren Eltern möglichst viel Sicherheit zu bieten. „Mit der 3G-Regel und dem nötigen Abstand fühlen sich hier alle gut aufgehoben“, sagt sie.

Das Nessi-Kinderland war in Radevormwald auch eine der wenigen Anlaufstellen, an denen Mädchen und Jungen in diesem Jahr gemeinsam Halloween feiern konnten. Der traditionelle Kostümwettbewerb hat zwar nicht stattgefunden, aber dafür Halloween-Aktionstage, die gut angenommen wurden. „Die Kinder sind verkleidet gekommen, haben Stelzen- und Eierlauf gespielt und an einem Gewinnspiel teilgenommen“, berichtet Marzena Weinlich. Sie hatte die Gewinner in der vergangenen Woche ausgelost und die Preise am Samstag von Maskottchen Nessi übergeben lassen.

Paula kann jetzt ein Jahr kostenlos ins Kinderland kommen. Die Dreijährige war für Halloween als Meerjungfrau verkleidet und kommt meistens mit ihrer Schwester Sofia zum Spielen in das Kinderland.

Kilian hat den zweiten Platz gewonnen. „Ich war als Skelett verkleidet“, sagt der Achtjährige, der mit seinem Gewinn ein halbes Jahr kostenlosen Eintritt genießt.

Eine Sechserkarte hat Pia mit dem dritten Preis gewonnen. Die Halloween-Hexe kommt regelmäßig mit ihren Eltern nach Radevormwald. „Wir kommen aus Gummersbach und finden das Nessi-Kinderland toll. Es hat eine gute Größe und ist sehr sauber“, sagt Vater Daniel Alker.

Ob es an Karneval im nächsten Jahr wieder einen Kostümwettbewerb oder eine große Fete im „life-ness“ geben wird, steht noch nicht fest. Trotz angespannter Corona-Situation ist das Nessi-Kinderland meistens ausgebucht. „Die Eltern und Kinder sind froh, dass wir wieder geöffnet haben. Die meisten Besucher buchen ihre Zeitfenster frühzeitig. Unser Hygienekonzept funktioniert gut“, sagt Marzena Weinlich.

Am Montag, 29. November, findet im Kinderland ein Kinderbasar des Radevormwalder Kinder- und Jugendrings statt. Von 16 bis 19 Uhr werden dort Winterkleidung und Spielzeug verkauft.

(trei)