Frauenchor in Radevormwald: Chor „Melodienreigen“ ehrt verdiente Sängerinnen

Radevormwald Die Vorsitzende freut sich darüber, dass der Chor nach wie vor zu einem der aktivsten in Radevormwald gehört.

Die Jahreshauptversammlung nutzte der Frauenchor „Melodienreigen“ in der vergangenen Woche, um treue Sängerinnen zu ehren und ihnen für ihre Unterstützung zu danken. Die erste Vorsitzende Petra Pfeiffer ist froh darüber, dass der Frauenchor immer noch stark vertreten ist und zu einem der aktivsten in Radevormwald gehört.

In diesem Jahr wird es wieder ein traditionelles Musikcafé geben, das am 6. Oktober um 15 Uhr in der Grundschule Stadt veranstaltet werden soll. Berühmt sind die Frauen des Melodienreigens für ihre Reibekuchen auf dem Radevormwalder Weihnachtsmarkt. Es ist mittlerweile Tradition geworden, dass die Sängerinnen ihr frisches Gebäck in gemütlicher Atmosphäre verkaufen. Damit diese Tradition auch 2019 weitergeht, muss der Reibekuchen-Stand allerdings generalüberholt werden. „Die Hütte, die wir für den Stand verwenden ist mittlerweile ziemlich alt und baufällig, da müssen wir einiges dran tun. Die Tradition aufzugeben kommt nicht infrage“, sagt Renate Pick.