Was allgemein unter dem Namen „Musikcafé“ bekannt ist, wurde in diesem Jahr unter dem Motto „Eine kleine Nachmittagsmusik“ präsentiert. Neben der offensichtlichen Anlehnung an Mozarts „Kleine Nachtmusik“, spielt der Name auch auf die doch deutlich kleiner gewordene Besetzung des Chores an, sagte Gesa Wuttke. Vor einigen Jahren bestand der Chor noch aus etwa 30 Mitgliedern, doch coronabedingt sei die Gemeinschaft mittlerweile auf etwa die Hälfte geschrumpft. Daher suche der Chor nach wie vor nach Frauen, die den Spaß an der Musik und dem Singen teilen.