Gleichstellung im Oberbergischen Kreis : Frauen sind in den Räten und im Kreistag auf dem Vormarsch

Mit Anne Loth hat Wipperfürth nun ein weibliches Stadtoberhaupt. In Radevormwald ist sie als Geschäftsführerin der Ökumenischen Initiative bekannt. Foto: CDU Wipperfürth

Radevormwald Der weibliche Anteil in den Ratsgremien und im Kreistag ist deutlich gestiegen. Mit Anne Loth in Wipperfürth und Larissa Weber in Waldbröl gibt es zudem die ersten Bürgermeisterinnen.

In den Räten der meisten Städte und Gemeinden im oberbergischen Kreis und auch im Kreistag sind die Frauen auf dem Vormarsch. Das ist kurz und knapp das Ergebnis der Kommunalwahl am vergangenen Wochenende aus Sicht der Gleichstellungsbeauftragten.

Der Anteil der Frauen in den Stadt- und Gemeinderäten hat sich bei dem Urnengang am 13. September fast ausnahmslos gesteigert und beträgt zwischen 15 Prozent in Morsbach und fast 40 Prozent in Wiehl. Im Kreistag stieg ihr Anteil von 27,6 Prozent auf 31,3 Prozent.

„Gut, von einer paritätischen Besetzung sind wir überall noch ein Stück entfernt aber jedes gewonnene Prozent bringt uns Frauen voran,“ so resümiert Carmen Muñoz-Berz, Gleichstellungsbeauftragte der Marktstadt Waldbröl und eine der Sprecherinnen der Regional AG der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten im Oberbergischen Kreis. „Ganz toll ist natürlich, dass wir mit Larissa Weber in Waldbröl und Anne Michaela Loth in Wipperfürth endlich die ersten Bürgermeisterinnen im Kreis haben,“ ergänzt ihre Kollegin Sabine Steller, Gleichstellungsbeauftragte des Oberbergischen Kreises.

So wird auch die Runde der Hauptverwaltungsbeamtinnen und –beamten erfahren, dass die Arbeitsatmosphäre und auch die Arbeitsergebnisse in einem gemischtgeschlechtlichen Team anders – in der Regel besser - sind.

„Wir wünschen den Rats- und Kreistagsfrauen sowie den neu gewählten Bürgermeisterinnen viel Erfolg in ihrer Arbeit und einen langen Atem“, resümieren die Gleichstellungsbeauftragten.

(s-g)