Stauanlageningenieur Lars Hebbecker vom Wupperverband zeigt an der Vorsperre in Hückeswagen, wie stark das Gewässer noch immer verunreinigt ist. Trotzdem sieht er Licht am Horizont. Der Einsatz zeige deutliche Wirkung, meint er. Und das motiviere bei der täglichen Arbeit an und in der Wupper