Umweltschutz in Radevormwald : Rade soll mehr grüne Dächer bekommen

In Zeiten von Schottergärten und Gabionen machen sich Umweltfreunde Sorgen um die Zukunft des Grüns in den Städten. Eine Lösung: Mehr Grün aufs Dach. Foto: dpa Foto: dpa/dpa, may

Radevormwald Besseres Klima und mehr Artenschutz in der Stadt sind das Ziel des Projektes zur Dachbegrünung, das mit insgesamt 40.000 Euro gefördert wird.

Die Stadt Radevormwald will mit einer eigenen Richtlinie ermöglichen, dass Fördermittel für Dachbegrünungen in der Stadt fließen können. Darüber wird der Haupt- und Finanzausschuss am Dienstag, 23. März, beraten.

Mit der Richtlinie sollen Maßnahmen zur extensiven Dachbegrünung auf Haupt- und Nebengebäuden, die älter als fünf Jahre sind, gefördert werden. Förderfähig sind dabei Kosten für Ausführungsarbeiten durch einen gewerblichen Betrieb, wie zum Beispiel Garten- und Landschaftsbau- oder Dachdeckerbetrieb, benötigtes Material wie Schutzvlies, Filtermatte, Drainageschicht, heimisches Saatgut und Pflanzen.

Das Förderprogramm soll durch das Sonderprogramm „Klimaresilienz in Kommunen“ im Rahmen der Corona-Hilfe des Landes Nordrhein-Westfalen finanziert werden. Die Förderquote beträgt 100 Prozent. Ein Eigenanteil für die Stadt entsteht nicht, so dass keine zusätzlichen Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt werden müssen. Die bereits beantragten Fördermittel in Höhe von 40.000 Euro verteilen sich auf 2021 und 2022 mit je 20.000 Euro.

Wer die Förderung in Anspruch nehmen möchte, muss entsprechende Unterlagen einreichen. Nach Prüfung wird die Förderung vorläufig bewilligt. Nach Fertigstellung der Maßnahme werden eine Rechnung, auf deren Grundlage die Höhe der Förderung berechnet wird, sowie ein Zahlungsnachweis und Fotos der Maßnahme eingereicht. Nach abschließender Prüfung wird die Förderung ausgezahlt.

Mit der Förderung der Dachbegrünungen will die Verwaltung das Stadtklima verbessern und etwas Gutes für die Artenvielfalt tun – zumal es hier wegen des Trends zu Schottergärten in der jüngsten Zeit Sorgen gibt. Das Grün auf den Dächern, so erläutert die Verwaltung in der Ausschussvorlage, habe einen positiven Einfluss durch Verdunstungskühlung und Verschattung und könne zur Umgebungskühlung in Hitzeperioden beitragen.

„Gleichzeitig dienen begrünte Dächer im Winter als Wärmespeicher. Bei Starkregen-Ereignissen sorgt es dafür, dass das städtische Kanalsystem durch eine verzögerte Abgabe des Niederschlags entlastet wird. Als großflächig einsetzbares Gestaltungselement werten Dachbegrünungen das Wohn- und Arbeitsumfeld auf und sind eine Bereicherung für das Stadtbild.“