Klimaschutz in Radevormwald Fördermittel wurden größtenteils abgerufen

Energie sparen – das versuchen mittlerweile auch ganz viele Radevormwalder. Im Kleinen wie im Großen. Und so ist es auch eine gute Nachricht, dass die Stadt eine positive Bilanz zur Förderung von Steckersolaranlagen und Dachbegrünung zieht. Die bereitgestellten Fördermittel seien 2023 größtenteils abgerufen worden, heißt es in einer Pressemitteilung. Wer sich also im vergangenen Jahr auf Fördermittel bei der Stadt beworben hatte, konnte sich in der Regel über eine Zuwendung freuen.



Steckersolaranlagen Bei dem Förderprogramm für Steckersolaranlagen standen 2023 laut Stadt Fördermittel von 15.000 Euro zur Verfügung. Mit dieser Impulsförderung lautete das Ziel der Verwaltung, kleine Solaranlagen bis 600 Wechselrichterleistung für die Hausfassade, das Garagendach oder den Balkon zu fördern. „Diese Anlagen haben im Vergleich zu den größeren Anlagen auf Dächern den Vorteil, dass sie ohne größere Probleme direkt an einer Steckdose angeschlossen werden können und der Strom fast vollständig im Haushalt verbraucht wird“, berichtet die Stadt. Die pauschale Förderung von 150 Euro sei bis Jahresende an etwa 60 Personen ausgezahlt worden – bei 82 gestellten Anträgen. Dabei sei dies am Ende von der anstehenden bundesgesetzlichen Änderung beeinflusst gewesen, bei der die maximale Leistung des Wechselrichters auf 800 Watt heraufgesetzt und das Anmeldeverfahren zum 1. Januar 2024 vereinfacht wurde.