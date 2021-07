Nach der Starkregen-Katastrophe : Flut trifft auch Freibad „Herpine“

Halver Die Aufräumarbeiten gehen gut voran. Anfang August soll wiedereröffnet werden. Dann können auch die Radevormwalder wieder das besondere Bad genießen.

Im Waldfreibad „Herpine“ in Halver, das auch von Radevormwaldern gerne besucht wird, laufen derzeit nach dem Hochwasser die Vorbereitungen für eine Wiedereröffnung. Das Bad war durch die Starkregen- und Flutereignisse am 14. und 15. Juli ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden. Das teilen die Betreiber auf ihrer Facebook-Seite mit. „Das gestrige Unwetter hat auch unser Freibad nicht verschont. Das sonst eher magere Rinnsal, welchem das Waldfreibad seinen Name verdankt, überflutete gestern die gesamte Senke“, hieß es dort am 15. Juli. Volleyballplatz, Liegewiesen und Spielplatz seien komplett überschwemmt, das Becken sei voller Schlamm und müsse abgelassen, gereinigt und neu befüllt werden.