Flüchtlingskinder in Radevormwald „Es ist eine riesige Herausforderung“

Die Zahlen für Radevormwald hat Schulamtsleiter Jörn Ferner parat: „20 Kinder werden es zum Schuljahr 2024/2025 an der Sekundarschule sein, fünf am Theodor-Heuss-Gymnasium und fünf an weiteren Schulen.“ Das klingt eigentlich nicht nach einer großen Zahl, das Problem ist allerdings, dass die Klassen auch in der Stadt auf der Höhe einfach schon voll sind und fast jeder Schüler mehr die Situation verschärft. Mehrklassen, die ausnahmsweise über die genehmigte Zügigkeit hinausgehend gebildet werden, waren bislang nicht nötig. Mit 90 Schülern in drei Klassen in einem Jahrgang am THG könnte es aber wirklich eine Punktlandung werden.