Weihnachten in Radevormwald: Ein neuer Anfang – „Meine  Zukunft liegt nun offen vor mir“

Radevormwald Gerald Atiigah kam 2014 aus Ghananach Radevormwald und hat seinen Frieden gefunden. Seit November ist er ausgebildeter Altenpflegehelfer.

Die Abwesenheit von Frieden bedeutet nicht zwangsläufig, im Krieg zu leben. Es können auch private Probleme sein, die einen dazu nötigen, seine Heimat aufzugeben, seiner Familie den Rücken zu kehren und sich auf die Flucht zu begeben. So war es bei Gerald Atiigah, der 2014 aus seiner Heimat Ghana geflohen ist. „In meiner Heimat gibt es keinen Krieg oder Hunger. Aber ich hatte so große Probleme, dass ich nicht dort bleiben konnte“, sagt der junge Mann, der beinahe perfekt Deutsch spricht und in Radevormwald eine neue Heimat gefunden hat. Eigentlich habe er Ghana nicht verlassen wollen, sagt er. Er habe eine gute berufliche Zukunftsperspektive gehabt. „Ich bin gelernter Elektriker und hätte auch Elektrotechnik studieren können – wenn es dieses Problem nicht gegeben hätte.“ Er will nicht näher darauf eingehen, aber es ist ihm anzusehen, dass er damit hadert.

Das Praktikum sei so gut gewesen, dass er danach zuerst einen Minijob und dann eine Teilzeitstelle im Seniorenheim bekommen habe. Nebenher absolviert er weitere Sprachkurse, finanziert sie zur Hälfte selbst, später bietet das Seniorenheim ihm einen Ausbildungsvertrag zum Altenpfleger an. „Das scheiterte aber daran, dass ich mein Schulabschlusszeugnis aus Ghana nicht bekommen konnte. Dazu hätte ich dort eine Unterschrift leisten müssen“, sagt er und lächelt etwas bitter. Nach einigem Hin und Her habe er dann eine Bescheinigung bekommen, die neunte Klasse abgeschlossen zu haben. „Für die Altenpflegeausbildung bräuchte ich aber den Abschluss der Klasse zehn.“ In der Folge hat er dann in Wuppertal die Pflegehelferausbildung gemacht. „Seit November bin ich fertig. 2020 will ich die dreijährige Ausbildung machen“, sagt er. Davor sei er jedoch kurz vor der Abschiebung gestanden, erzählt er weiter. „Aber meine Rader Freunde, Frau Baumgart, Horst Kirschsieper von Weitblick, mein Arzt, meine Chefin und die Kollegen aus dem Seniorenheim, mein Vermieter, mein Deutschkursus und die Mitbewohner aus dem Asylheim, in dem ich gewohnt habe – sie alle haben sich für mich eingesetzt und einen Brief an die Behörde geschrieben, so dass ich bleiben darf“, sagt er. Er sei nicht mehr traurig, weil er von Zuhause weg musste. „Meine Zukunft liegt offen vor mir, ich habe Freunde und eine Ersatzfamilie. Ich bin nur traurig, weil ich meine Eltern nicht sehen kann.“