Radevormwalder Firma Gira Zweifach preiswert

Der größte Arbeitgeber der Stadt, die Firma Gira, sammelt weiter fleißig Auszeichnungen. Im Oktober 2022 feierte er auf der Weltleitmesse der Gebäudetechnik, der „Light + Building“ in Frankfurt am Main, Weltpremiere. Seit Januar 2023 ist er in Deutschland und zahlreichen weiteren Märkten in Europa, Asien, Afrika und Australien erhältlich. Und jetzt ist er gleich zwei Mal ausgezeichnet worden: Die Rede ist vom Gira Tastsensor 4 System 55, einem Smarthome-Gerät auf KNX-Basis des Technologieunternehmens.