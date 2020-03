Radevormwald : Feuerwehrorchester wählt einen neuen Vorstand

Das Feuerwehrorchester Radevormwald beim Neujahrskonzert im Bürgerhaus im Januar 2020. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Stephan Biermann steht nun an der Spitze.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(s-g) In diesem Jahr fand die Jahreshauptversammlung des Feuerwehrorchesters Radevormwald erneut in den Gebäuden der Feuerwache Einheit Stadt in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße statt.

Nach der Begrüßung durch die Vorstandsvorsitzende Annette Rumpf und der Verlesung der Berichte aus dem letzten Jahr, übernahm der ehemaliger Dirigent Thomas Klöckner die Versammlung, um die Wahl zum Vorsitz des Orchesters zu beginnen. Anders als in vielen Jahren zuvor, stand Annette Rumpf nicht mehr zur Wahl der Vorstandsvorsitzenden. So wurde Stephan Biermann, der bis dahin zweiter Vorsitzender war, einstimmig zum neuen Vorstandvorsitzenden gewählt.

Neu in den Vorstand gewählt wurden Ina Kirschsieper als Vorsitzende und Lasse Hocker als Teamleiter Jugend. Beide haben schon als Kinder und Jugendlicher in den jeweiligen Orchestern gespielt und werden den Vorstand trotz ihres noch recht jungen Alters sicherlich gut stärken und ergänzen.

Nach einem erfolgreichen Jahr 2019, mit vielen Auftritten und Konzerten, konnte das Orchester auch im Bereich Wertungsspielen einen weiteren positiven Erfolg erzielen. Nach einem hervorragenden Erfolg an den Landeswertungsspielen des Feuerwehrverbandes am 29. September steht auch in diesem Jahr wieder ein wichtiger Wettbewerb auf dem Terminkalender. Dazu wird das Orchester im September nach Freiburg reisen.

Auch über die wichtigsten Veranstaltungen des Jahres wurde gesprochen. Wegen des Coronavirus musste das Konzert des Jugendorchesters im Bürgerhaus leider abgesagt werden. Bislang geplant im Jahreslauf ist die Teilnahme am Schützenfestzug am 7. Juni. Auch beim Altstadtfest in Hückeswagen wollen die Musiker aus der Bergstadt am 6. September dabei sein. Für den 14. November schließlich ist das Herbstkonzert im Bürgerhaus geplant.

(s-g)