Feuerwehrorchester Radevormwald „Wir haben einen hohen Anspruch“

Dafür allerdings lässt Dirigent Jan-Philipp Arendt seine Truppe ein ums andere Mal und über einen längeren Zeitraum auch die wenigen Noten eines einzigen Taktes spielen. Mal extra langsam, um jeden einzelnen Ton im Zusammenspiel wahrzunehmen, dann nach Instrumentengruppen, schließlich wieder zusammen, um den perfekten Klang zu treffen. Details, die dem gewöhnlichen Konzertbesucher wohl nie auffallen würden. Arendt ist da aber anderer Meinung: „Ich glaube schon, dass auch ungeübte Ohren diese Feinheiten differenzieren können. Und wir haben einen hohen Anspruch, die Stücke so wiederzugeben, wie sie notiert wurden.“ So ereignen sich an diesem Probenwochenende auch so manche humorvolle Szenen: Das Orchester setzt an, langsam, leise, getragen. Arendt schreitet sogleich ein. „Das ist kein schönes Legato.“ Der Dirigent setzt an, die soeben vorgetragene Melodie seines Orchesters nachzuahmen, lustlos, schwermütig. „Do, do, do. Das klingt doch mehr nach Udo Lindenberg.“ Einige Musiker in den hinteren Reihen schmunzeln. Arendt korrigiert seine Musiker. „Hier weniger Norsax und weniger Euphonium, dafür bitte mehr Altsax“, weist er sein Orchester an. „Wir müssen die richtige Dosis finden.“ Das tun sie. Die wenigen Noten, sie erklingen nicht nur, sie hallen episch durch den Raum. Der Musikchef scheint zufrieden, vorerst.