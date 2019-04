Konzert im Radevormwald: Feuerwehrorchester in großer Besetzung begeistert das Publikum

Radevormwald Mit einem Programm aus Märschen, Filmmelodien und Klassik trafen die erwachsenen und die jungen Musiker den richtigen Ton.

Richtig eng wurde es am Sonntagvormittag auf der großen Bühne im Bürgerhaus Radevormwald mit einem eigens aufgebauten Empore. Rund 60 Musiker präsentierten sich als große Formation zu ihrem Frühjahrskonzert. Das Feuerwehrorchester unter der Leitung von Federico Ferrari sowie das Jugendorchester unter Regina Nickisch hatten eingeladen. Und die Musikfreunde kamen in Scharen, der Saal war voll. Das „große“ Feuerwehrorchester mit den erfahrenen Musikern gab den Start in den Frühling mit einem zünftigen Marsch: „Made in europe“. Spätestens beim dramatisch klingenden Ende war auch auch das letzte Eis gebrochen. Stefan Biermann und Birgit Bernhard moderierten auf unterhaltsame Weise das abwechslungsreiche Programm. Dabei erzählten sie Interessantes über die Komponisten oder über die Entstehungsgeschichte des jeweiligen Stückes.

Im Jugendorchester präsentierten sich gleich 18 Nachwuchstalente mit ihren Instrumenten. Vier Stücke spielte die junge Gruppe, zu der schon Musiker in Alter von zehn Jahren gehören. „Wir haben gleich nach den Sommerferien mit den ersten Proben begonnen“, verriet Regina Nickisch. Für Bente Humpert und Lukas Kirchhoff (beide zehn Jahre alt) war es ein Debüt. Sie bewiesen ihr Können auf der Trompete. „Ich bin nicht aufgeregt, denn ich habe ja auch fleißig geübt“, äußerte Lukas Kirchhoff. Auf das Nachwuchstalent wartete übrigens am gleichen Nachmittag ein weiterer Auftritt bei einem Konzert in Lennep. Das Jugendorchester begeisterte die Zuhörer mit Stücken aus dem Film „Indiana Jones“ und der Show „Lord of the Dance“. Das preisgekrönte „Hauptorchester“ spielte mit 43 Musikern die Werke „Mountain of Dragons / Pilatus“, „Phantom of the opera“ und „Hooray for Hoolywood“. Eine Mischung aus Musical-Melodien, Märschen, Klassik und zeitgenössischen Stücken waren erneut das Rezept zu einem gelungenen Konzert. Ein besonderes „Bonbon“ war dann der gemeinsame Auftritt beider Orchester mit „How to train your Dragon“, ebenfalls ein Stück aus einer Filmpartitur. Die Musik riss das Publikum mit – die Musiker wurden mit Applaus und Jubelrufen gefeiert.