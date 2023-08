Feuerwehr-Fusion in Remscheid Aus zwei Feuerwehren wird bald eine

Am vergangenen Wochenende hat die Feuerwehr Lüdorf ihr Sommerfest gefeiert – und in gewisser Weise war es das letzte Mal, denn die Löscheinheit wird zusammen mit der benachbarten Einheit in Bergisch Born bald eine neue Feuerwehr bilden. „Feuerwehrtechnisch gesprochen“ sei der Zusammenschluss das einzige, was Sinn ergibt, sagt Einheitsführer Markus Labrenz, der aber auch hofft, dass sich viel der Lüdorfer Tradition in der neuen Einheit und dem neuen Gerätehaus wiederfinden wird: „Natürlich ist es so, dass wir die über 137 Jahre gewachsene Tradition mit der Fusion über Bord werfen.“