Oberberg : Feuerwehren im Kreis erhalten Koffer zur Brandschutzerziehung

Oberberg (s-g) Vertreter der Feuerwehren im Oberbergischen Kreis haben im Rahmen eines Führungskräfte-Workshops im Haus der Firma Abus in Gummersbach Brandschutzkoffer überreicht bekommen. Gesponsert wurden diese durch die Provinzial.

Diese Koffer sollen zur Brandschutzerziehung in den Kommunen eingesetzt werden. Die Aktion findet derzeit in ganz Nordrhein-Westfalen statt. An der Veranstaltung in Gummersbach nahmen mehr als 40 Feuerwehrkräfte teil.