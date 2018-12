Silvester in Radevormwald: Feuerwehrchef gibt Tipps für Silvester

Radevormwald Auch wer nicht selber böllert, kann durch Feuerwerksartikel geschädigt werden. Der Radevormwalder Wehrleiter Dietmar Hasenburg gibt Ratschläge für eine sichere Silvesterknallerei.

Kinder haben am Geknalle meist viel Spaß, aber Eltern tun gut daran, sie nicht selber Böller anzünden zu lassen, und wenn doch, dann nur harmlose Artikel – und unter Aufsicht. Raketen sollten nur aus geeigneten Halterungen abgeschossen werden, beispielsweise leeren Glasflaschen, denen man zusätzlichen Halt verleiht, indem man sie in einem Getränkekasten stellt. Einzelne Flaschen können umkippen, und die Rakete rast dann schlimmstenfalls in eine Menschenmenge.

Wenn es wirklich zum Brand kommt, können die Bürger mit einem bereitgestellten Eimer Wasser, einer Gießkanne oder einem Feuerlöscher sowie Löschspray das Schlimmste verhindern. Ansonsten gilt: Der Bereitschaftsdienst der Feuerwehr ist in der Silvesternacht immer gut aufgestellt. „Wir sind vorbereitet“, versichert Dietmar Hasenburg. Zum Glück sei es in den vergangenen Jahren nie zu schweren Unglücken mit Feuerwerkskörpern in Radevormwald gekommen: „Wir haben hier bislang Glück gehabt.“ Im benachbarten Hückeswagen gab es dagegen in der Nacht auf das neue Jahr 2017 einen Großeinsatz, weil eine Rakete durch ein auf Kipp stehendes Fenster in ein Haus geflogen war. Daraus entwickelte sich ein Schwelbrand, manche Hausbewohner mussten vorübergehend in Notunterkünften untergebracht werden. Auch das ist also ein guter Rat: Fenster und Türen schließen!