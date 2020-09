Einsatzkräfte in Radevormwald : Feuer an der oberen Uelfe war nur eine Übung

Radevormwald Die Löschgruppe Önkfeld hatte am Freitagabend auf dem Gelände eines Hofes einen Einsatz geprobt. Das Feuer wurde jedoch so groß, dass die Übung abgebrochen wurde. Es entstand keinerlei Schaden.

Für Aufsehen hat in den Abendstunden des Freitags ein Feuer in einer Ortschaft im oberen Uelfetal bei Radevormwald gesorgt. Die Flammen und der Rauch waren aus größerer Entfernung zu sehen und sorgten bei vielen Radevormwaldern für Mutmaßungen. Die gute Nachricht: Es handelte sich lediglich um ein Feuer im Rahmen einer Übung, es entstand weder Schaden an Personen noch an Sachgegenständen. „Wir hatten einen Bretterhaufen aufgeschichtet“, erläutert Felix Buscher, Leiter der Löschgruppe Önkfeld gegen 20.30 Uhr. Natürlich sei die Übung angemeldet gewesen. Auf dem Gelände eines Hofes wollten die rund fünf Einsatzkräfte für einen möglichen Einsatz bei Waldbränden üben, vor denen derzeit wegen der großen Trockenheit der Forste gewarnt wird. Tatsächlich brannte das Holz wie der sprichwörtliche Zunder. „Der Brand ist etwas zu groß geworden“, berichtet Buscher. „Die Leitstelle hat uns schließlich gebeten, die Übung abzubrechen, weil sie so viel Aufmerksamkeit erregt hat.“