Freilichtmuseum in Lindlar : Ein Fest rund um die „tolle Knolle“

Freilichtmuseum in Lindlar

Im Freilichtmuseum in Lindlar findet am Sonntag, 16. Oktober, das „Äepelsfess“ statt. Foto: Thomas Trappe

Lindlar Das Kartoffelfest lockt mit kulinarischen Köstlichkeiten aus Kartoffeln und Ausstellungen über Kartoffelsorten. Hier werden neue und historische Variationen der Knolle präsentiert.

Für Sonntag, 16. Oktober, 10 bis 18 Uhr, lädt das Freilichtmuseum Lindlar des Landschaftsverbandes Rheinland zum „Äepelsfess“ ein. Das Kartoffelfest lockt mit kulinarischen Köstlichkeiten aus Kartoffeln und Ausstellungen über Kartoffelsorten. Hier werden neue und historische Variationen der tollen Knolle präsentiert. Für Familien sind die Mitmachaktionen für Kinder interessant: „Kartoffel-Mitmach-Küche“, „Kartoffelkönig und -königin basteln“ und „Kreatives aus Kartoffelkleister“ sind nur einige der Angebote. An der Kartoffel-Ernte per Hand mit anschließendem Kartoffelfeuer können alle teilnehmen. Eltern können sich bei der Ernährungsberatung am Stand der Barmer ausführlich informieren.