Ferienspaß Radevormwald Mit den Jägern auf der Pirsch

Aufgeregt schauen sich die Kinder die ausgestopften Tiere der Rollenden Waldschule an. Waschbär und Dachs, aber auch der rotbraune Fuchs wecken das Interesse der Jungen und Mädchen, die sich an diesem Abend auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus eingefunden haben, um sich auf eine spannende Tour zu begeben. Im Rahmen des Ferienspaßes haben sie sich für die Aktion der heimischen Jäger angemeldet, um mit den erfahrenen Männern und Frauen auf die Pirsch zu gehen. Eltern stehen ebenso freudig und aufgeregt neben ihrem Nachwuchs und schauen sich genauestens die Männer und Frauen in grün-brauen Outfits an, die in wenigen Augenblicken ihre Kinder mit in den Wald nehmen werden.