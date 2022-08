Großer Andrang in der Radevormwalder Innenstadt : Ferienspaß-Finale mit einem Flohmarkt

Viele Besucher flanierten an den Ständen beim Flohmarkt zum Abschluss des Ferienspaßes in der Innenstadt vorbei. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Der sechswöchige Ferienspaß der Stadt Radevormwald ist beendet. An den 120 Angeboten nahmen mehr als 1600 Kinder teil. Das Jugendamt ist sehr zufrieden mit der Resonanz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cristina Segovia Buendía

Um 4.15 Uhr, in aller Herrgottsfrühe, war für Lasse und Maya der Wecker losgegangen, am letzten Samstag der Sommerferien. Müde, aber dennoch hoch motiviert, hatten sie sich aus dem Bett gepellt, sich fertiggemacht, um ab 5.30 Uhr schon auf der Kaiserstraße in der Radevormwalder Innenstadt zu stehen und ihren Flohmarktstand aufzubauen. Aussortierte Spielsachen, Bücher, Puppen, Playmobil, das ein oder andere Kleidungsstück. Gegenstände, die sie eine Zeit ihres noch jungen Lebens begleitet hatten und nun nicht mehr gebraucht werden. Schwer fällt ihnen die Trennung davon nicht, sagen sie. „Dinge, an denen viele Erinnerungen hängen, bieten wir hier natürlich nicht an“, meint Lasse lässig. „Das Gute am Flohmarktverkauf ist, dass man zu Hause Platz für neues schafft. Außerdem verdient man auch ein bisschen Geld, um sich Neues leisten zu können. Und es macht auch Spaß.“

Für die Geschwister lief der Verkauf erst etwas schleppend an, obwohl der erste Kunde schon um 5.30 Uhr, während des Aufbaus, an ihrem Stand anhielt. „Das war ein typischer Sammler, die kommen immer so früh“, berichtet der Elfjährige.

Info Viele haben den Ferienspaß ermöglicht Beteiligte Neben dem Jugendamt der Stadt Radevormwald und dessen Jugendzentren hatten sich wieder viele Vereine und andere Akteure am Ferienspaß beteiligt. Dazu zählen der Kinder- und Jugendring, der RTV, die Stadtwerke, die Stadtbücherei, das Diakonische Werk, die Radevormwalder Musikschule, die Kita Wupper, der Bergische Naturschutzverein, der Schützenverein, der Reiterhof Auf’m Hagen, die FeG Grafweg, der Hegering Radevormwald, das Stadtarchiv, das Museum für Asiatische Kunst, die Kulturgemeinde Önkfeld, der Wuppertrail, Swetlana Rotaru-Schönhardt, die Kita Sprungbrett, Marc-Oliver Henn, Dragonclub Germany, Stoffkränzchen, aktiv55plus, Heimat- und Verkehrsverein, die KJG St. Marien, die HSG Radevormwald-Herbeck und die KGS Lindenbaum.

Gegen 10 Uhr, als sich die Kaiserstraße mit zahlreichen Passanten füllte, kamen auch Lasse und Maya in Bewegung. Für die Kundengespräche, verrät Maya, hätten sie sich mittlerweile einige Tricks angeeignet: „Wenn jemand ohne zu gucken vorbeiläuft, dann bringt das nichts. Aber wenn jemand hinschaut, dann sagt man ‚Hallo. Kann ich helfen?‘ und schon ist man im Gespräch.“ Das eben Gesagte führt sie nur einen Augenblick später aus, als sich eine Frau interessiert die Spielsachen anschaut. „Hallo“, sagt Maya freundlich und mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht. „Kann ich helfen?“ Die Frau schmunzelt und schüttelt den Kopf, offenkundig aber angetan vom Charme, den Maya versprüht. „Im Moment nicht. Danke. Ich schaue mich erstmal um.“

Auf der anderen Seite tauscht Lasse ein Spielzeug gegen einen Geldschein aus. Der Gewinn summiert sich. Für die Geschwister, die während der Ferien an mehreren Angeboten des Ferienspaßes teilnahmen, wie etwa Blockmalen, Makramee für Anfänger oder Wasserskifahren, ist es ihre vierte oder fünfte Teilnahme am Kinderflohmarkt, die erste seit Pandemieausbruch. Auch für Mutter Tanja (39) ein schöner Termin: „Es ist schön, die Kinder auf dem Flohmarkt zu sehen, sie sind sehr motiviert und verkaufsorientiert“, erzählt sie und lacht. Die Resonanz der Flohmarktbesucher sei vergleichbar mit den Zeiten vor der Pandemie. „Es fühlt sich an wie vor Corona.“

Insgesamt hatten sich für den Kinderflohmarkt 120 Kinder und Jugendliche für einen Stand angemeldet, berichtet Britta Hallek vom Radevormwalder Jugendamt. „Für die Innenstadt ist das eigentlich nicht so viel. 50 bis 60 Plätze hätten wir durchaus noch gehabt.“ Dafür aber sei der Ferienspaß in diesem Jahr insgesamt aber besonders gut angenommen worden. „Wir sind sehr froh über die große Resonanz“, sagt sie.

Bei 103 anmeldepflichtigen Veranstaltungen verzeichnete Hallek 1600 Anmeldungen. Insgesamt 410 Kinder nahmen in diesem Jahr am Ferienspaß teil. „Das heißt, dass jedes Kind im Schnitt an vier Angeboten teilgenommen hat. Das ist eine sehr gute Rückmeldung“, sagt sie. Hinzu kämen weitere 20 Angebote, die ohne Anmeldung liefen und bei denen die genaue Teilnehmerzahl nicht dokumentiert ist.

Besonders positiv findet Hallek den diesjährigen Einsatz der Vereine und kirchlichen Organisationen. „Die Vereine haben verstanden, dass die Teilnahme am Ferienspaß auch eine gute Gelegenheit ist, um ihr Angebot vorzustellen“, sagt sie.

Selbst die Corona-Pandemie hat den Ferienspaß in Radevormwald nicht ausgebremst. Im Jahr 2020, als die Infektionswelle ihren ersten Höhepunkt erreichte, wurde trotz der teilweise schwierigen Bedingungen ein Programm auf die Beine gestellt. „Wir wollen den Kindern und Familien so viel Normalität wie möglich bieten“, sagte der damalige Jugendamtsleiter Peter Horn. „Auf den Ferienspaß freuen sich die Kinder lange im Voraus.“