Ferienspaß in Radevormwald : Ein Ferienende mit viel Kraft und Ausdauer

Ferienspaß in Radevormwald

Radevormwald Antje von der Mühlen, Vorsitzende des RTV, begrüßte zusammen mit Übungsleiterin Naya Friese 20 Kinder auf dem Sportplatz Brede. Das dreitägige Angebot soll den Sportlergeist der Schüler wecken und Freude an Bewegung vermitteln.

Der Radevormwalder Turnverein (RTV) war einer der wenigen Sportvereine, die sich aktiv an dem Programm des Ferienspaß beteiligt haben. Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit zusammenhängenden Planungsunsicherheiten hatten die meisten Vereine keine Angebote für das sechswöchige Ferienprogramm konzipiert.

Antje von der Mühlen, die Vorsitzende des RTV, begrüßte am Dienstag zusammen mit Übungsleiterin Naya Friese 20 Kinder auf dem Sportplatz auf der Brede. Die Mädchen und Jungen hatten sich für das „KABS-Training“ angemeldet, bei dem es um Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Schnelligkeit geht. „Für uns war der Ferienspaß dieses Jahr eine gute Erfahrung. Beide Angebote unseres Vereins wurden angenommen und haben den Kindern Spaß gemacht. Man merkt, dass sie in der Pandemie noch mehr soziale Kontakte brauchen“, sagt Antje von der Mühlen.

Organisation Der Ferienspaß wurde hauptsächlich durch die Mitarbeiter des Jugendamtes organisiert. Angebote von Vereinen gab es aufgrund der Pandemie weniger, als in den vergangenen Jahren.

Abschluss Der Ferienspaß endet in dieser Woche mit einer letzten Aktion am Freitag, dann fahren Kinder zum Kartfahren nach Gevelsberg.

Absage Traditionell endet der Radevormwalder Ferienspaß eigentlich mit einem großen Flohmarkt in der gesamten Innenstadt, doch dieses Jahr wird es keinen Flohmarkt geben. Aufgrund der Corona-Pandemie haben die Organisatoren auf den Flohmarkt verzichtet.

Sie hat die Idee zu dem „KABS-Training“ entwickelt. Das dreitägige Angebot soll den Sportlergeist der Schüler wecken und Freude an Bewegung vermitteln. Zum Aufwärmen wurde am Dienstag zunächst ein Bewegungsspiel ausprobiert.

Inzidenzstufe 2 in Oberberg ab 12. August

Inzidenzstufe 2 in Oberberg ab 12. August : Höhere Corona-Zahlen – verstärkte Einschränkungen

Herkingrade: AL will Tempo vorm Ortseingang drosseln

Politik in Radevormwald

Politik in Radevormwald : Herkingrade: AL will Tempo vorm Ortseingang drosseln

Kirche in Radevormwald

Kirche in Radevormwald : Reformierte Gemeinde zeigt sich neu im Netz

Der neue Sportplatz auf der Brede bietet vielfältige Möglichkeiten. Nicht nur der Kunstrasenplatz ist neu, auch der Trainingsbereich mit den Sportgeräten ist bei der Erneuerung entstanden. Die Kindern konnten direkt etwas mit den Geräten anfangen. Ohne Aufforderung hangelten sie sich an den Geräten entlang und forderten sich heraus. Auch die Öffentlichkeit nutzt die Trainingsgeräte. Das neue Konzept des Sportplatzes geht auf. „Die Gruppe ist sehr sportlich. Die Kinder, die sich für dieses Ferienspaß-Angebot entschieden haben, bewegen sich auch in ihrer Freizeit viel. Das habe ich schnell erkannt“, sagt die Vorsitzende des Vereins.

Die achtjährige Sofia traf auf dem Sportplatz einige ihrer Klassenkameraden wieder, die sie in den Sommerferien vermisst hat. Dass die Schule nächste Woche wieder losgeht, stört die Grundschülerin nicht. „Ich habe meine Klasse in den Ferien etwas vermisst und freue mich auf die Schule“, sagt sie. Auf das dreitägige Sportprogramm des RTV ist sie gespannt. Der Ferienspaß hat Sofia abwechslungsreiche Stunden beschert. „Ich habe einen Film-Workshop besucht. Der hat total Spaß gemacht, weil wir einen eigenen Film gedreht haben. Außerdem war ich bei der Batman-Nacht am Uelfebad, wo wir Fledermäuse gesehen haben“, sagt sie.