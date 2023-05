Feierabendmarkt in Radevormwald startet in die Saison Besucher trotzen dem Regenwetter

Zufällig hatten sich Eva Klein und Brigitte Bergner auf dem Platz getroffen. Klein hatte sich mit einer Freundin verabredet. Sie alle waren mit dem Bus aus Dahlhausen angereist – in der Hoffnung, dass es sich nur um einen kurzen Schauer handeln würde. „Wir kommen immer gerne hier her, weil man immer jemanden trifft, und bei gutem Wetter ist es auch wirklich schön hier in der Gemeinschaft“, sagte Bergner. An einem Tisch unter einem Pavillon hatten es sich die Bekannten gemütlich gemacht. Am Ende saßen sie zu Sechst unter dem Klappzelt an der Bierzeltgarnitur und teilten sich eine Flasche Rosé-Wein. „Den haben wir vom Korkenzieher“, berichtete Bergner. „Sehr lecker.“ Andere Besucher hatten sich unweit davon um den Bierwagen der Feuerwehr Herbeck versammelt, die am Wochenende ihr 150-jähriges Bestehen feierte. Auch hier schützten sich die Gäste vor dem niederprasselnden Regen, standen dem verregneten Auftakt allerdings gelassen gegenüber. Man habe beim Saisonstart des Feierabendmarktes in den vergangenen Jahren auch schon mal im Schnee zusammengestanden, hieß es. Vielleicht sei das schlechte Wetter ja ein gutes Omen für die restliche Saison.