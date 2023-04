Traditionsveranstaltung in Radevormwald Feierabendmarkt startet am 5. Mai

Auch Bürgermeister Johannes Mans freut sich auf die Saisoneröffnung in der kommenden Woche. „Unser Feierabendmarkt hat sich bewährt. Wir hoffen, dass sich in diesem Jahr auch wieder Vereine an dem Angebot beteiligen“, sagt er. Am 5. Mai wird der Feierabendmarkt nach 18 Uhr von einem Fackelzug und dem Musikzug der Einheit Herbeck begleitet. Vereine und Händler, die sich am Feierabendmarkt beteiligen wollen, können sich bei der Tourismusbeauftragten Kirsten Hackländer melden. Der Feierabendmarkt soll ein Angebot von Radevormwaldern für Radevormwalder sein.