Radevormwald : Feier der Gold- und Jubelkommunion

Radevormwald Die katholische Kirchengemeinde in Radevormwald lädt zu einer Messe mit anschließendem gemütlichen Beisammensein ein.

(s-g) Die katholische Kirchengemeinde St. Marien in Radevormwald lädt ein zur Gold- und Jubelkommunion der Pfarreiengemeinschaft. Es gibt zwei Termine, einen in Radevormwald und einen in Hückeswagen. In Radevormwald wird am Sonntag, 28. April, gefeiert.