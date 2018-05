Radevormwald: FDP-Vorstoß: Weniger Steuern zahlen für Hunde aus dem Tierheim

Radevormwald Die Hundesteuer ist ein Thema, bei dem die Meinungen sehr auseinander gehen. Manche halten sie für ein Mittel, um die Zahl der Hunde in einer Stadt zu regulieren, andere - hauptsächlich Hundehalter - halten sie für eine unfaire Abzocke durch die Verwaltungen.

Pizzato wies bereits in der Sitzung darauf hin, dass dieses Prinzip der Steuerbefreiung in anderen Städten in der Region umgesetzt würde. Dazu gehören Schwelm und Remscheid. Die Remscheider Verwaltung teilt auf ihrer Internetseite mit: "Hunde, die nachweislich unmittelbar aus dem Tierheim Remscheid aufgenommen werden, sind für die ersten zwölf Monate nach Aufnahme in den Haushalt steuerfrei." Bei der Anmeldung beim Steueramt muss als Beleg eine Kopie der Übereignung durch das Tierheim vorgelegt werden.