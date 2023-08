Konzert in der katholischen Pfarrkirche in Radevormwald Farbige Klangpracht an der Seifert-Orgel

Für Orgelliebhaber wird das ganz sicher ein besonderes Konzerterlebnis: Helmut Voss, Kantor in Bergisch Gladbach, ist der Solist eines Konzertes am Samstag, 9. September, 19 Uhr, in St. Marien. Voss ist für die Kirchenmusik in St. Laurentius und an den übrigen katholischen Kirchen der Bergisch Gladbacher Innenstadt verantwortlich. Hier verwirklicht er vielfältige Musik mit seinen Chorgruppen und seiner Klais-Orgel. Außer seiner kirchenmusikalischen Arbeit ist er künstlerischer Leiter der „Bergisch Gladbacher Orgeltage“.