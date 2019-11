Mal mit dem Chef reden : Familienunternehmen präsentieren sich in Rade

Radevormwald Auf dem Campus Gira fand ein bundesweiter Karrieretag statt. 52 Unternehmen stellten sich den Fragen von 600 Teilnehmern.

Giersiepen ist überzeugt, dass in Familienunternehmen eine besondere Firmenkultur herrsche, die für ein Zusammengehörigkeitsgefühl sorgt: „Wir können nicht nur arbeiten, wir können auch feiern.“ Angesprochen auf den Standort Radevormwald strich Giersiepen die Vorzüge der Stadt heraus: „Wir haben hier eine gute Lage, nahe am Bergischen Städtedreieck, mit einer super Uni in Wuppertal.“ Zugleich kündigte er an, dass Gira einen kleineren Standort in Köln eröffnen werde, nicht zuletzt, weil man dort näher an der Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH) sei, der wichtigsten technischen Hochschule in Deutschland. Wohl wissend, dass solche Ankündigungen schnell Nervosität bei den lokalen Akteuren auslösen können, betonte Giersiepen gleich im Anschluss, dass dies nicht im Geringsten eine Abwertung des Standortes in Rade sein werde. In Köln, schätzt er, würden am Ende rund 20 Stellen entstehen.