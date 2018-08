Falscher Umgang mit dem ÖPNV, Nachwuchsprobleme bei der Kirche

Radevormwald Unser Tun hat immer Konsequenzen. Ob wir den ÖPNV links liegen lassen oder darauf verzichten, uns in kirchlichen Gremien zu engagieren.

Wenn Bürger gefragt werden, was in ihrer Stadt verbessert werden könnte, dann wird oft der ÖPNV, der Öffentliche Personennahverkehr, genannt. Zu wenig Linien, zu große Lücken im Netz, heißt es. Gerade ältere Menschen, die den Führerschein abgegeben und keine Verwandten haben, die sie regelmäßig fahren könnten, seien betroffen. Da verwundert es, dass die OVAG und auch der Bürgerbusverein nun mitteilen, dass gerade Angebote, die dieser Klientel dienen soll, wenig genutzt werden. Oft transportieren die Fahrer nur Luft durch die Gegend. Das Schimpfen über die Busunternehmen, die Politik, den Kreis oder wen immer man dafür verantwortlich machen möchte, hält trotzdem an. Es soll nicht bestritten werden, dass für manche Menschen Kürzungen beim Nahverkehr große Probleme mit sich bringen. Und es stimmt, dass ein großer Teil des Autoverkehrs verzichtbar wäre, wenn wir die Verkehrswende zu einem ÖPNV schaffen würden, der flexibel, umfassend und verlässlich wäre. Das wird aber erst wahr werden, wenn das Auto seinen Nimbus als Statussymbol verloren hat. Wer als Mensch im höheren Alter Wert darauf legt, seinen SUV vorzuführen statt mit dem Bus zu fahren, der muss sich nicht wundern, wenn die Buslinie, die er dann eines Tages doch dringend braucht, inzwischen aufgegeben wurde - mangels Interesse.