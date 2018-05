Radevormwald: Experten vermitteln Industriegeschichte

Radevormwald Zum Mühlentag öffnete das Wasserkraftwerk Dahlhausen seine Türen. Viele Besucher nutzten das Angebot.

Gestern öffnete das denkmalgeschützte Wasserkraftwerk in Dahlhausen zu dem bundesweiten Mühlentag seine Pforten. Über das zerfallene und nur lückenhaft genutzte Grundstück der ehemaligen Fabrik Hardt, Pocorny & Co bahnten sich viele Besucher bereits vormittags ihren Weg zu dem Tag der offenen Tür, denn das Industriedenkmal ist nicht oft für die Öffentlichkeit zugänglich. Das Wülfing-Museum, das sich ebenfalls um das Denkmal weiter südlich im Verlauf der Wupper kümmert, hat zu wenige ehrenamtliche Helfer, um die Wasserkraftanlage häufiger zu öffnen.

Der Experte der Anlage ist Peter Dominick, der sich als gelernter Elektriker professionell um die technischen Anlagen kümmern kann. Er kennt jeden Winkel, jedes Detail des Wasserkraftwerks. "Ich kümmere mich darum, dass die Anlagen in einem guten Zustand bleiben und dass die Industriegeschichte bewahrt wird", sagt er. Zusammen mit Wolfgang Masanek, der fast sein gesamtes berufliches Leben in der Textilfabrik Wülfing als Betriebsleiter verbracht hat, stand er gestern für die Fragen der Besucher bereit. Teil des Mühlentages waren außerdem drei Führungen über die Anlage.

Wichtig für das Verständnis der Wasserkraftanlage ist das Wissen über den Achtstunden-Tag, der 1918 in Deutschland eingeführt wurde. Die Firmen mussten durch diese Veränderung in weniger Zeit genauso viel produzieren und benötigten deswegen mehr Energie. Dank des Stauchteichs im Flussverlauf der Wupper, der mittlerweile dem Wupperverband gehört, stand Hardt, Pocorny & Co deutlich mehr Wasserenergie zur Verfügung. Auch die Firmen, die weiter unten folgten, wie Schürmann & Schröder oder die Textilfabrik Wülfing profitierten von der Kraft des Stauteichs. 1922 ging das neue Wasserkraftwerk in Betrieb. "Die Generatoren wurden durch die Turbinen angetrieben und konnten den Drehstrom an die Elektromotoren der Fabrik schicken", erklärt Peter Dominick.