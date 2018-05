Radevormwald: Evonik-Kinderuni - alle Versuche in einem Heft

Evonik-Kinderuni - alle Versuche in einem Heft

Radevormwald

Warum Pinguine so flott durchs Wasser schießen können, wie man aus Milch Klebstoff macht und vieles mehr haben Kita-Gruppen und Grundschüler in unserer Serie "Evonik Kinderuni" gelernt. Zum Nachlesen, Wiederholen und Weitersagen gibt es die zwölf Experimente demnächst in einem Heft zusammengefasst. Es erscheint Mitte August, kann aber schon jetzt im Klassensatz unter www.rp-online.de/evonik im Internet vorbestellt werden. Telefonisch ist das zudem montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr unter 02131 404590 möglich.