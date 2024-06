Evangelische Kirche in Radevormwald Gemeinden bereiten sich auf die Fusion vor

Und schon jetzt müssen sich die Gemeinden bei ihren sonntäglichen Gottesdiensten intensiv absprechen. So finden am kommenden Sonntag, 23. Juni, folgende Gottesdienste statt: Der zentrale Gottesdienst der Evangelischen Kirchengemeinden aus Radevormwald beginnt um 10 Uhr in der Kirche Keilbeck, Siedlungsweg in Dahlerau, mit Pfarrer i.R. Jürgen Berghaus. Um 11 Uhr gibt es außerdem einen Familiengottesdienst mit Pfarrerin Manuela Melzer im Paul-Gerhardt-Haus, Elberfelder Straße 165, in Herbeck.